Названы плюсы квартир на первом этаже

Независимость от лифта и низкая цена названы главными плюсами проживания на первом этаже

Главными плюсами расположенных на первом этаже квартир оказались независимость от лифта и низкая стоимость. Преимущества жилья с непопулярным у покупателей расположением назвали в Mixnews.

Эксперты отметили, что жители первого этажа абсолютно не нуждаются в лифте — в отличие от выше живущих соседей, они не испытывают трудности при его поломке. Владельцам таких квартир также не приходится тратить время на ожидание лифта и поездку в нем.

Другим преимуществом первого этажа оказалась возможность более легкого переезда, так как с самыми тяжелыми предметами не придется высоко подниматься. Доставка мебели или стиральной машины на этаж стоит дорого, при этом не во всех домах есть грузовые лифты. Кроме того, проживание на высоких этажах в некоторых домах усложняет процесс спуска или подъема с детской или инвалидной коляской. К тому же, для их стоянки в подъездах не всегда предусмотрены места.

Третьим аргументом в пользу первого этажа назвали низкую цену предложения — такая квартира может стоить на 30 процентов дешевле, чем другие объекты в том же доме. Покупатели, решившиеся жить на самом низком этаже, смогут потратить сэкономленные средства на благоустройство жилища или покупку новой мебели и техники.

Еще один плюс первого этажа — возможность переоборудовать квартиру в личный кабинет или небольшую студию. Подобный вариант подходит адвокатам, психологам, массажистам, художникам или мастерам по маникюру, которые желают стать востребованными специалистами в своем районе.

Кроме того, первый этаж позволяет законно проводить некоторые виды ремонта и перепланировки, которые недоступны для тех, кто живет выше. Благодаря отсутствию под квартирой жилых помещений, собственнику могут разрешить перенести кухню, санузел или ванную в любую другую комнату или даже на балкон. У владельцев квартир на первом этаже также есть возможность официально отказаться от газификации кухни или даже увеличить площадь квартиры, пристроив балкон или лоджию, либо расширив их до полноценной комнаты.

Не самым очевидным преимуществом жизни на первом этаже является непосредственная близость придомовой территории. Если она не засажена высокими деревьями, то участок можно облагородить — разбить цветник или превратить его в ухоженный зеленый газон, создав вокруг себя красивое и комфортное пространство.

Ранее москвичам назвали самые популярные ошибки при перепланировке квартир, нарушающие Жилищный кодекс. В список попали снос несущих стен, нарушение работы системы вентиляции и объединение кухни с газовой плитой вместе с жилой комнатой.