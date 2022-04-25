Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Европа призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России, которые «в течение долгого времени» намерен поддерживать Брюссель. Об этом она заявила на международной политологической конференции «Диалог Райсина» (Raisina Dialogue), которая откррылась в понедельник, 25 апреля, в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

«Мы разработали санкции [против России] таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени. И мы призываем Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать эти меры, во имя длительного мира», — сказала она в ходе своего визита в Индию.

Фон дер Ляйен также отметила, что Брюссель видит в российской спецоперации на Украине прямую угрозу собственной безопасности, поэтому Европа всеми силами будет добиваться стратегического поражения России.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет вернуться к торговым переговорам с Индией, чтобы снизить ее зависимость от России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти ДНР отказались восстанавливать завод «Азовсталь» в Мариуполе
В США предсказали конец культу личности Трампа
Стали известны подробности покушения на Соловьева
Глава UFC назвал условие возвращения Макгрегора
Киселев отреагировал на сообщение о покушении на Соловьева
Киркорову и Гагариной запретили въезд в Эстонию
В Подмосковье появился поджигающий жилые дома пироман
Министр обороны Грузии назвал ошибкой отзыв украинского посла
Семейный психолог перечислила критерии «опасных» детских мультфильмов
Еще в одном регионе России продлили желтый уровень террористической опасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.