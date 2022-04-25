Европа призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Индию и страны Азии поддержать санкции против России, которые «в течение долгого времени» намерен поддерживать Брюссель. Об этом она заявила на международной политологической конференции «Диалог Райсина» (Raisina Dialogue), которая откррылась в понедельник, 25 апреля, в Нью-Дели, сообщает ТАСС.

«Мы разработали санкции [против России] таким образом, чтобы поддерживать их в течение длительного времени. И мы призываем Индию и все страны Индо-Тихоокеанского региона и международного сообщества поддерживать эти меры, во имя длительного мира», — сказала она в ходе своего визита в Индию.

Фон дер Ляйен также отметила, что Брюссель видит в российской спецоперации на Украине прямую угрозу собственной безопасности, поэтому Европа всеми силами будет добиваться стратегического поражения России.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет вернуться к торговым переговорам с Индией, чтобы снизить ее зависимость от России. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля.