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Европа решила снизить зависимость Индии от России

ЕC планирует расширять торговое сотрудничество с Индией

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

ЕС хочет вернуться к торговым переговорам с Индией, чтобы снизить ее зависимость от России, пишет Bloomberg.

Европа решила расширять сотрудничество с Индией и в других сферах — например, в области технологий. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен планирует встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 25 апреля. ЕС является третьим по величине торговым партнером Индии, и на его долю приходится 62,8 миллиарда евро торговли товарами.

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Европа и США пытаются установить более тесные связи с Индией, поскольку та является крупнейшим в мире покупателем российского оружия.

Ранее стало известно, что США ведут переговоры с Индией в попытках убедить страну не покупать российскую нефть. США «будут счастливы стать партнерами» любой страны, закупающей нефть и газ в России, чтобы помочь ей отказаться от ввоза российского топлива, отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. В конце марта сообщалось, что Индия резко нарастила закупки российской нефти. В целом Индия удвоила расходы на импорт нефти до 119 миллиардов долларов в 2021-2022 финансовом году.

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Платон Щукин
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