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Прокуратура пресекла более четырех миллионов нарушений закона в 2021 году

В 2021 году прокуратура пресекла свыше четырех миллионов нарушений закона в России

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Прокуратура в 2021 году пресекла свыше четырех миллионов нарушений закона. Об этом сообщил российский генпрокурор Игорь Краснов во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры России. Прямую трансляцию мероприятия ведет RT.

По его словам, благодаря тому, что прокуроры защищали интересы граждан, государства и общества, более миллиона человек добились восстановления прав и справедливости. Краснов напомнил, что в прошлом году произошел ряд важных политических, экономических и социальных событий, которые требовали сопровождения надзорного ведомства.

В марте стало известно, что Генпрокуратура России решила выйти из Международной ассоциации прокуроров (МАП) из-за двойных стандартов и несоблюдения принципа беспристрастности в ситуации с нарушением прав мирных граждан в Донбассе.

«Сегодня мир столкнулся с новой реальностью. Впервые со времен Второй мировой войны она обусловлена политически мотивированным, зачастую искусственно предвзятым отношением к отдельно взятой социальной группе людей, объединенных русским языком и происхождением», — заявил Краснов в письме, направленном генеральному секретарю МАП Хану Мораалу.

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Елизавета Новикова
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