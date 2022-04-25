Названа сумма военных расходов России за 2021 год

SIPRI: военные расходы в мире в 2021 году превысили рекордные 2 триллиона долларов

Военные расходы в мире в 2021 году впервые превысили рекордные два триллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По объему трат на оборону Россия заняла пятое место, уступив США, Китаю, Индии и Великобритании. Сумма расходов страны увеличилась на 2,9 процента в 2021 году и составила 65,9 миллиарда долларов. Авторы доклада называют причиной роста наращивание сил вдоль украинской границы. «Это был третий год подряд роста, и военные расходы России достигли 4,1 процента ВВП в 2021 году», — сказано в докладе.

США в 2021 году потратили на военные цели 801 миллиард долларов. Это на 1,4 процента меньше, чем в 2020 году. Из доклада следует, что с 2012 по 2021 годы Вашингтон на 24 процента увеличил финансирование военных исследований и разработок и на 6,4 процента сократил расходы на закупку вооружений.

Китай в 2021 году потратил на оборону 293 миллиарда долларов, Индия — 76,6 миллиарда долларов, Великобритания выделила 68,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что оборонные расходы стран Евросоюза (ЕС) в 2022 году резко выросли после начала российской военной спецоперации на Украине. В октябре 2021 года РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022–2024 годы, сообщил, что в 2022 году военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей.

