В России попросили сохранить доступные цены на авиабилеты

Росавиация напомнила о недопустимости необоснованного роста цен на билеты

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин обратился к российским авиакомпаниям с просьбой сохранить доступный для граждан уровень цен авиабилетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пятницу, 22 апреля Росавиация провела совещание по вопросу бесперебойного выполнения полетов в период майских праздничных дней. В ходе обсуждений вопросов ценообразования в отношении авиабилетов Потешкин напомнил представителям авиакомпаний о недопустимости необоснованного роста стоимости на перелеты и порекомендовал перевозчикам провести анализ тарифообразования на каждом маршруте.

«Учитывая отмены рейсов, авиакомпаниям дано поручение продолжить работу с пассажирами, организовать возврат денежных средств за авиабилеты в полном объеме или предоставить возможность перебронировать билеты на альтернативные маршруты», — добавили в ведомстве.

Ранее в апреле в Росавиации заявили, что влияние возможных сбоев GPS в ряде регионов не повлияет на безопасность полетов. Так, в ведомстве пояснили, что GPS является только одним из нескольких источников информации, которые используют для определения точного местонахождения самолета.