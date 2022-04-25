Росгвардейцы уничтожили бронегруппу ВСУ в Харьковской области

Росгвардия отбила атаку танков ВСУ, пытавшихся прорваться в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии предотвратили попытку прорыва у населенного пункта в Харьковской области, в результате боя уничтожена бронегруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Подразделения ВСУ начали артиллерийский обстрел позиций тактической группы Росгвардии, а затем колонна из восьми танков противника при поддержке пехоты двинулись в сторону росгвардейцев, которые прикрывали въезд в населенный пункт. По наводке российских военнослужащих артиллерия Минобороны России открыла огонь по целям противника.

В результате подразделения ВСУ понесли потери и разделились на две группы: одна заняла позиции в заброшенном ангаре, а вторая укрылась в лесу. Росгвардейцы уничтожили БМП противника и основной состав диверсантов.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.