Оценена вероятность радикальных шагов Макрона в отношении России

Политолог Сапир заявил о ставке Макрона на диалог, а не на радикальные шаги против России

После своего переизбрания президент Франции Эммануэль Макрон сохранит сбалансированный подход к диалогу с Россией. Так вероятность пересмотра французским лидером своей политики оценил Жак Сапир, профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и эксперт клуба «Валдай», в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, еще до выборов Макрон делал ставку на диалог и дипломатию, а не на радикальные меры против Москвы — хотя они могли бы повысить популярность политика среди электората.

При этом Сапир отметил, что отдельные шаги, предпринятые французским правительством, можно расценить как достаточно радикальные, например, отправку наступательных вооружений на Украину. «Такие шаги предпринимались до выборов и будут предприниматься и после них. Выборы здесь ничего не изменили», — заявил французский политолог. По его словам, пойдет ли Париж на дальнейшие радикальные шаги, будет зависеть от действий России в отношении Украины.

В ночь на понедельник, 25 апреля, стали известны окончательные итоги второго тура выборов президента Франции. По результатам подсчета 100 процентов бюллетеней победу на воскресных выборах одержал действующий глава государства Макрон. Российский президент Владимир Путин направил французскому коллеге поздравительную телеграмму.

