Сын известного бизнесмена на Lamborghini сбил москвичку на электросамокате

Сын вице-президента компании «Ташир» на Lamborghini сбил москвичку на электросамокате

В Москве сын известного бизнесмена, вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна — 28-летний Эдгар — за рулем Lamborghini сбил девушку на электросамокате. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел на Пресненской набережной. По информации канала, Эвоян сбил 19-летнюю москвичку, когда та пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

Девушку госпитализировали с переломами, ушибами и ссадинами. Эдгар Эвоян был задержан до суда, который состоится через 48 часов.

С 1 января по 5 ноября 2021 года в авариях с участием электросамокатчиков в России погибли 10 человек и еще 438 пострадали. 6 июля 2021 в Москве машина насмерть сбила дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева, которая на самокате пересекала дорогу по пешеходному переходу. Виновника ДТП приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.