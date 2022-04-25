Уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем россиянина арестовали на 15 суток

Уничтожившего инсталляцию бабушки со знаменем Победы россиянина арестовали на 15 суток

В Москве суд арестовал на 15 суток россиянина, который уничтожил инсталляцию бабушки со знаменем Победы. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Тушинский суд Москвы.

По данным агентства, 25-летнего Романа Сахарова признали виновным в статьях кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство с сопротивлением сотруднику правоохранительных органов» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». За первое нарушение суд назначил 15 суток, за второе — штраф в 50 тысяч рублей. Протоколы по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ составлены и в отношении еще двух москвичей, которые находились вместе с Сахаровым. Им предстоит отбыть по шесть суток ареста.

Предполагается, что 22 апреля Сахаров сломал картонную инсталляцию бабушки со знаменем Победы в столичном районе Куркино. Вскоре злоумышленник был задержан.

Ранее сообщалось, что изображение бабушки, которая вышла к украинским военнослужащим со Знаменем Победы, нанесут на ракету «Роскосмоса», которую отправят в космос в одном из ближайших ракетных пусков.