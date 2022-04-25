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У отелей популярной среди россиян страны начали отбирать «звезды»

Египет пересмотрел «звездность» 70 процентов всех отелей страны

Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Министерство туризма Египта завершает процедуру реклассификации отелей страны в соответствии с международными стандартами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пересмотр «звездности» прошли уже 70 процентов номерного фонда популярной среди россиян пляжной страны. Оказалось, что заявленному уровню сервиса не соответствует больше половины от всех проверенных объектов — «лишние» звезды были отобраны у 97 отелей на Красном море: 47 гостиниц в Хургаде и 50 в Шарм-эш-Шейхе.

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Кроме того, эксперты начали аннулировать лицензии на гостиничную деятельность из-за невыполнения санитарных и других требований по безопасному пребыванию туристов — право принимать путешественников было отобрано у 15 отелей.

Отмечается, что из-за госрегулирования гостиничного рынка стоимость размещения в отелях зависит от их звездности. Так, с обновленным «звездным» рейтингом гостиницы Египта перейдут на новый уровень минимальных цен, который вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

Ранее в апреле сообщалось, что Египет изучает возможность оплаты отелей на курортах страны российскими компаниями в рублях, если нельзя сделать это в долларах.

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Дарья Рыбак
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