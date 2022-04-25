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В Москве эвакуировали людей из здания Савеловского вокзала

Из здания Савеловского вокзала в Москве эвакуировали людей из-за подозрительного предмета

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве эвакуировали людей из здания Савеловского вокзала, там обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы в понедельник, 25 апреля.

Собеседник агентства пояснил, что на место для проверки направились оперативные службы и саперы.

По информации агентства «Москва», по данному факту проводится проверка. Жизни и здоровью эвакуированных из здания вокзала людей ничего не угрожает.

В конце марта неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании Ярославского вокзала в Москве. Была проведена оперативная проверка.

На работе вокзала данный инцидент никак не сказался.

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Анна Щербакова
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