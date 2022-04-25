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Два человека погибли после обстрела машины полицией Парижа

Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю, погибли два человека

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Французская полиция открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Пон-Неф в Париже. Уточняется, что водитель остановился по требованию патрульных, но в ходе проверки нажал на газ и поехал в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один из полицейских был вынужден выстрелить из винтовки в целях самозащиты.

В результате обстрела два человека погибли, еще один получил ранение в руку, его госпитализировали.

Ранее после объявления первых результатов выборов протестующие установили баррикады в центре французского города Ренн. Сообщалось о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией.

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Ксения Назарова
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