Два человека погибли после обстрела машины полицией Парижа

Полиция в Париже открыла стрельбу по автомобилю, погибли два человека

Французская полиция открыла стрельбу по автомобилю за отказ подчиниться требованию. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse, передает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Пон-Неф в Париже. Уточняется, что водитель остановился по требованию патрульных, но в ходе проверки нажал на газ и поехал в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один из полицейских был вынужден выстрелить из винтовки в целях самозащиты.

В результате обстрела два человека погибли, еще один получил ранение в руку, его госпитализировали.

Ранее после объявления первых результатов выборов протестующие установили баррикады в центре французского города Ренн. Сообщалось о подожженных мусорных баках и столкновениях с полицией.