Россия ударила высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ
Российские войска высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода для обеспечения военной техники группировки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, России высокоточным ударом удалось уничтожить хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинской армии, пояснили в Минобороны.
Накануне сообщалось, что с помощью высокоточных ракет воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России на Украине было уничтожено 22 военных объекта.
В ведомстве уточнили, что в число уничтоженных объектов вошли два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, а также 11 опорных пунктов и точки сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.