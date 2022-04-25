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Россия ударила высокоточным оружием большой дальности по объектам ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении объектов нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге

Фото: Globallookpress.com

Российские войска высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожили объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода для обеспечения военной техники группировки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в понедельник, 25 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, России высокоточным ударом удалось уничтожить хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинской армии, пояснили в Минобороны.

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Накануне сообщалось, что с помощью высокоточных ракет воздушного базирования Воздушно-космических сил (ВКС) России на Украине было уничтожено 22 военных объекта.

В ведомстве уточнили, что в число уничтоженных объектов вошли два командно-наблюдательных пункта батальона и один пункт управления бригады, а также 11 опорных пунктов и точки сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.

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Анна Щербакова
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