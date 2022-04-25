Лавров заявил о сделанном Украиной шаге назад в переговорах с Россией

Глава МИД Лавров заявил, что по совету США Киев сделал шаг назад в переговорах с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил об огромном шаге Украины в переговорах с Россией.

По словам главы МИД, реальную позицию Киева определяют в США, Великобритании и других западных странах, однако Россия «все равно продолжает контакты с командой [президента Украины Владимира] Зеленского».

«Киев сделал огромный шаг назад в переговорах с Россией по совету США и Британии, отступившись от стамбульских предложений», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Украина не проявляет последовательности в переговорах с Россией». По его словам, лишь после выполнения этих двух условий он будет готов на личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Украинский политик при этом высказывался за урегулирование конфликта между Москвой и Киевом дипломатическим путем.