Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«МегаФон» объявил о запуске программы развития IT-специалистов Узбекистана

«МегаФон» и правительство Узбекистана запускает программу развития IT-специалистов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«МегаФон» совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана запускает программу развития и трудоустройства IT-специалистов. Такое взаимодействие предусмотрено меморандумом о сотрудничестве, подписанным 25 апреля на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», говорится в сообщении «МегаФона».

Сотрудничество направлено на обучение и развитие IT-специалистов разного уровня по самым востребованным специальностям в области разработки и программирования. После обучения участникам в зависимости от квалификации будет доступна программа стажировки или возможность сразу приступить к работе над реальными проектами в команде «МегаФона».

«У "МегаФона" обширная экспертиза в реализации самых сложных IT-проектов. В прошлом году мы вышли на рынок Узбекистана, где совместно с партнерами развиваем крупнейший цифровой холдинг в стране — Digital Holding, включающий одного из лидеров рынка сотовой связи Uсell, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Мы видим огромный потенциал страны как крупнейшего IT-хаба в Центральной Азии, и мы готовы вносить свой вклад в развитие, делиться экспертизой и задействовать собственные ресурсы для подготовки профильных специалистов высокого класса».

По данным обзора рынка труда за 2021 год, подготовленного HeadHunter Узбекистан, сегодня IT занимает второе место среди самых востребованных профессиональных областей у работодателей страны. Доходы работников отрасли IT традиционно занимают верхнюю строчку рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 года.

«Сегодня Узбекистан осуществляет ряд проектов по обучению молодежи IT-специальностям. Так, если в начале 2000-х в стране насчитывалось всего несколько сотен IT-специалистов, то на сегодня их уже более 50 тысяч. К 2030 году поставлена задача довести число IT-специалистов до миллиона человек, — отметил Олег Пекось, первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан. — Мы рассчитываем, что сотрудничество с "МегаФоном" придаст импульс вопросам подготовки квалифицированных кадров в сфере ИКТ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила убийство Владимира Соловьева
Врач перечислил пять опасных признаков офисного синдрома
Объяснено заявление руководства Японии о «незаконно оккупированных» Курилах
Россиянина задержали за продажу должности в ФСБ за 200 тысяч рублей
Названы районы Москвы с самым доступным жильем
В Windows 11 нашли «режим бога»
Билл Гейтс пошутил об отслеживании людей с помощью вакцин от коронавируса
Россиянам разъяснили правила визитов полицейских и налоговиков в квартиры
Уилл Смит поехал в Индию ради встречи с Садхгуру
Кадыров сообщил о занятии Рубежного российскими войсками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.