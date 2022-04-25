Российские авиакомпании вернут более миллиона билетов

Минтранс: авиакомпании вернут деньги за отмененные рейсы за счет поддержки правительства

Российские авиакомпании смогут вернуть деньги более чем за миллион билетов по отмененным рейсам за счет поддержки правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минтранса.

Правительство России выделит 19,5 миллиарда рублей на возврат средств по отмененным полетам на внутренних и международных направлениях. Отмечается, что благодаря этому авиакомпании смогут осуществить возврат порядка миллиона билетов. «Кроме того, аэропортам, работа которых была временно приостановлена, направлено 1,5 миллиарда рублей в целях компенсации расходов», — говорится в сообщении.

В Минтрансе подчеркнули, что в 2022 году власти выделили на реализацию программ субсидирования авиаперевозок 27,5 миллиарда рублей, перевозчикам предоставят 100 миллиардов рублей на частичную компенсацию расходов на внутренние рейсы.

Глава Минтранса Виталий Савельев напомнил, что также российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота. Это позволит поддержать граждан и стимулировать перевозчиков к увеличению количества полетов и перевозке большего числа пассажиров. Благодаря дополнительной господдержке, в 2022 году планируется перевести около 90 миллионов пассажиров внутри страны, добавил Савельев.

Соответсвующий проект о правилах и условиях предоставления субсидий направлен в правительство России.