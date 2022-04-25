Замдиректора российской школы выдрал волосы ученице без сменки и попал на видео

Замдиректора школы в Хабаровске выдрал ученице клок волос за отсутствие сменки

Замдиректора школы в Хабаровске выдрал клок волос ученице, которая пришла на уроки без сменки. Видео с камер наблюдения публикует «АиФ-Хабаровск».

На кадрах видно, как мужчина, предположительно являющийся замдиректора школы Александром Кузиным, хватает сзади за волосы проходящую мимо ученицу и останавливает ее.

Пострадавшая школьница рассказала изданию, что пришла в школу без сменки и педагог отправил ее за обувью домой. Но девочка решила вернуться, боясь пропустить следующий урок. В коридоре она встретила Кузина, попросившего ее остановиться. «Я ответила, что не могу говорить и тороплюсь на урок. После чего он схватил меня за волосы, сильно потянул назад и вырвал клок волос», — вспомнила школьница.

По словам матери пострадавшей школьницы, девочка позвонила ей в состоянии панической атаки. Они сразу вызвали полицию и сняли побои.

Региональный Следственный комитет возбудил в отношение замдиректора уголовное дело о применении насилия в отношении несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В декабре 2021 года в Свердловской области учительница ударила ученика во время урока за то, что мальчик сидел в телефоне, когда все его одноклассники сдавали тетради.