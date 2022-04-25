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Мужчина впервые стал лицом Victoria’s Secret

Актер Даррен Барнет стал первым мужчиной-амбассадором компании Victoria’s Secret
Даррен Барнет

Даррен Барнет. Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images

Американский производитель нижнего белья Victoria’s Secret представил рекламную кампанию, в которой впервые в истории принял участие мужчина. Об этом сообщает New York Post.

Известно, что бренд спортивной одежды и белья PINK, принадлежащий компании Victoria’s Secret, запустил продажи гендерно-нейтральной коллекции одежды, амбассадором которой выступил американский актер Даррен Барнет. Он поделился результатом сотрудничества на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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«Мне нравится, что PINK сосредоточены на расширении гендерно-нейтрального ассортимента товаров. Кроме того, мне импонирует их внимание к психическому здоровью, поэтому для меня большая честь стать частью этой команды», — высказался Барнет под опубликованными снимками.

Ранее в марте плюс-сайз-модель Палома Эсслер стала новой героиней рекламной кампании Victoria’s Secret. Знаменитость снялась в кружевном боди голубого цвета, позируя рядом с животным, а также в комплекте с красно-розовым цветочным принтом. На размещенных кадрах видно, что волосы девушки распущены, а на ее лицо не нанесен макияж.

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Дарья Шляпужникова
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