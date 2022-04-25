В Южной Осетии назвали дату второго тура президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии пройдет 8 мая

Второй тур президентских выборов в Южной Осетии должен состояться 8 мая. Об этом в беседе с ТАСС рассказала председатель ЦИК республики Эмилия Гагиева.

Собеседница агентства указала, что дата была выбрана большинством голосов в ходе голосования. «Мы получили мотивированное решение Верховного суда, где нам говорят, что нам следует назначить повторное голосование по выборам президента в строгом соответствии с пунктом 2 статьи 10 Конституции. Это получается, что дата должна быть назначена только в воскресенье и не в праздничные дни», — добавила она.

Верховный суд (ВС) Южной Осетии ранее отменил проведение второго тура выборов президента республики, который должен был состояться 28 апреля. Это было связано с тем, что трое жителей республики подали иск в ВС с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома Южной Осетии о проведении второго тура выборов. В ЦИК рассказали, что жалобы вызвало назначение выборов на четверг — по заявлению жителей, это решение противоречит законодательству, нарушая избирательские права граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики.

Согласно закону, второй тур должен пройти через 15 дней после первого, состоявшегося 10 апреля. Однако в этом случае он выпадал на праздничный день, поэтому был перенесен на 28 апреля.