Ветераны Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы

В Минтруде сообщили, что ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 10 тыс. рублей

Ветераны Великой Отечественной войны получили ежегодные выплаты ко Дню Победы. Об этом сообщили в Минтруде, передает ТАСС.

Участники Великой Отечественной войны получили по 10 тысяч рублей. В министерстве уточнили, что выплаты получили 20 320 человек.

«По состоянию на текущий день Пенсионным фондом средства переведены получателям на территории страны. Средства были доставлены одновременно с пенсией», — отчитался министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В марте единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получили почти 40 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которых эвакуировали в Россию. Всего на выплаты беженцам с Украины и из Донбасса выделили 600 миллионов рублей.