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Зависимость мира от самого грязного топлива резко выросла

Зависимость мира от угля выросла из-за нехватки газа и спецоперации на Украине

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Спецоперация на Украине усиливает зависимость мира от угля. В Германии и Италии угольные электростанции, которые когда-то были выведены из эксплуатации, теперь получат новую жизнь, пишет Bloomberg.

В Южной Африке все больше судов с углем отправляются в сторону Европы. Сжигание угля в США переживает самый большой период возрождения за десятилетие, а Китай вновь открывает закрытые шахты и планирует новые. КНР хочет увеличить мощности по добыче угля в этом году на 300 миллионов тонн (плюс семь процентов). Зависимость мира от самого грязного ископаемого топлива выросла из-за нехватки газа и резкого роста потребления электроэнергии.

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Спецоперация на Украине заставляет производителей электроэнергии бороться за поставки и поднимать цены до рекордных уровней, отмечает издание. Более высокие цены будут продолжать подпитывать растущую инфляцию, считают эксперты. Коммунальные предприятия по всему миру продолжают требовать больше угля. Между тем его сжигание остается самым большим препятствием в борьбе с изменением климата.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 году мир произвел больше электроэнергии из угля, чем когда-либо прежде (рост на девять процентов по сравнению с предыдущим годом). Ожидается, что в 2022 году его общее потребление увеличится еще на два процента. В Европейском союзе, перед которым поставлены одни из самых амбициозных в мире целей в области климата, потребление угля в прошлом году выросло на 12 процентов.

Ранее стало известно, что правительство Британии откроет впервые за последние 30 лет угольную шахту для снижения зависимости от российских энергоресурсов.

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Платон Щукин
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