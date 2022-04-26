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В Польше предложили перестать делать взносы в бюджет ЕС из-за помощи Украине

Глава Минюста Польши предложил приостановить взносы в бюджет Евросоюза из-за Украины

Фото: Yves Herman / Reuters

Министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро предложил приостановить перечисление взносов в бюджет Евросоюза из-за больших затрат республики на помощь Украине. Цитату приводит РИА Новости.

«Во имя ценностей, которые объединяют страны Европейского сообщества, мы имеем право выступить с предложением, чтобы декларации солидарности были не только на словах, но и нашли свое выражение в реальной, ощутимой финансовой помощи», — заявил глава Минюста, добавив, что такая помощь нужна не столько Польше, сколько украинским беженцам.

По мнению Зебро, ситуация в мире относится к разряду чрезвычайных, поэтому Еврокомиссия может согласиться на то, чтобы Варшава временно перестала делать взносы в бюджет ЕС.

По данным Пограничной стражи Польши, с 24 февраля в республику прибыли почти три миллиона беженцев с Украины. Варшава также направляет Киеву гуманитарную и военную помощь.

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Виктория Кондратьева
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