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Путин заявил о постоянной поддержке ООН со стороны России

Президент России Путин заявил, что Москва всегда будет поддерживать ООН

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент России Владимир Путин заверил генсека ООН Антониу Гутерриша, что Москва как страна-основоположница ООН и постоянный член Совбеза всегда поддерживала эту организацию, поскольку считала ее универсальной структурой. Цитату приводит РИА Новости.

«Еще совсем недавно, несколько лет назад мы слышали, что она устарела, что она уже не нужна. Это происходило в те моменты, когда она мешала кому-то добиваться своих целей на международной арене», — заявил Путин, подчеркнув, что Россия, напротив, никогда не пыталась «прогнуть» организацию под себя.

Президент страны добавил: Москва считает, что основным правилом является Устав ООН и другие документы, принимаемые этой организацией, «а не какие-то бумаги кем-то написанные под себя или для обеспечения своих интересов».

Гутерриш встретился с Путиным в Москве 26 апреля, переговоры прошли в формате тет-а-тет и продлились около часа.

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Виктория Кондратьева
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