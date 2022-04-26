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В ООН забеспокоились из-за ситуации в Приднестровье

В ООН призвали не распространять конфликт с Украины на Приднестровье

Фото: Telegram-канал «ТСВ Приднестровье»

В ООН призвали не распространять напряженность с Украины на другие регионы, в том числе на Приднестровье. Об этом заявил заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, цитату приводит РИА Новости.

«Мы проверяем, мы обеспокоены ситуацией в регионе в целом и хотим убедиться, что предприняты все шаги для снижения напряженности», — так он прокомментировал сообщения о росте напряженности в Приднестровье.

О взрывах в Приднестровье стало известно 25 апреля. Позже также сообщалось об атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя и нескольких взрывах на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк». Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее также выразил обеспокоенность происходящим и заявил, что США пока не готовы с уверенностью говорить о том, кто несет ответственность за взрывы в Приднестровье, однако готовы изучить, могли ли они быть «российской провокацией».

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Виктория Кондратьева
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