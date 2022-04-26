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Подсчитаны активы россиян в крупнейшем швейцарском банке

Активы россиян в крупнейшем швейцарском банке UBS составили 22 миллиарда долларов

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Крупнейший швейцарский банк UBS подсчитал объем денежных средств российских клиентов, не проживающих в Швейцарии или Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). На конец марта россияне держали в банке 22 миллиарда долларов, следует из данных ежеквартального отчета UBS Group. Данные о средствах таких клиентов были опубликованы впервые.

Согласно отчету, на долю россиян под управлением банка приходится около 0,7 процента от общей суммы в 3145 триллионов долларов. В UBS отметили, что банк понес ущерб из-за стратегического решения прекратить развитие нового бизнеса в РФ, а также из-за санкций, связанный со спецоперацией России на Украине.

По состоянию на 31 марта инвестиции банка в российские активы упали с 634 миллионов долларов на конец декабря 2021 года до 400 миллионов. UBS сократил вложения в банковское обслуживание физических и юридических лиц, инвестиционное консультирование и прочие инвестиционные услуги банка.

Страны ЕС и США начали вводить против России новые санкции, в том числе касающиеся финансов россиян. 22 апреля агентство Bloomberg сообщило о том, что по состоянию на первые числа апреля страны Европейского союза заморозили российские активы на сумму в 35 миллиардов евро (почти 40 миллиардов долларов).

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Платон Щукин
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