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Украинские военные с «Азовстали» попытались связаться с военными России

Военкор Стешин: украинские националисты с «Азовстали» вышли на связь с военными ВС России

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Украинские военные, заблокированные в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, вышли на связь с российскими военными. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале.

По словам Стешина, после начала режима тишины на заводе военные Украины начали обсуждение условий сдачи. «Опять вступили в переговоры. В 15:00 наши прекратили обстрелы, стало тихо. Начали обсуждать условия сдачи и место. Сначала им не понравилось место — центральная проходная, захотели другую, потом время — предложили перенести на завтра или вообще на среду», — пишет Стешин.

Российские переговорщики сразу поняли, что их пытаются отвлечь такими разговорами. «Было принято решение задействовать беспилотник, возле одного из цехов заметили суету — националисты пытались буксировать танк, чтобы перетащить из цеха в цех», — рассказал военкор.

Командование, получавшее картинку с «Азовстали» в режиме реального времени, приняло решение задействовать стратегические бомбардировщики. После этого украинская сторона прекратила переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе. Верховный главнокомандующий назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

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Варвара Кошечкина
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