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В СберСпасибо назвали самые популярные направления в майские праздники

Аналитики программы лояльности СберСпасибо выявили популярные туристические направления

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Аналитики программы лояльности СберСпасибо провели исследование по списанию бонусов среди клиентов (более 60 миллионов человек) и выявили самые популярные туристические направления.

В этом году россияне использовали 145 миллионов бонусов при покупке авиабилетов и бронировании отелей в майские праздники. Это сопоставимо с данными 2021 года: тогда было потрачено 149 миллионов бонусов.

Чаще всего клиенты обменивают бонусы на билеты и бронирование отелей на одного человека (64 процента опрошенных). На двоих — в 25 процентах случаев, а на троих-четверых в 4 и 5 процентах соответственно.

В этом году топ лидирующих направлений в майские праздники расширился, в списке главных предпочтений при покупке билетов: Москва, Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград и Владивосток. Самыми востребованными для бронирования стали гостиницы Москвы, Санкт-Петербурга, Адлера, Казани, Владивостока и Краснодара.

С начала года верхушка рейтинга самых популярных туристических направлений России в целом: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа, Симферополь и Тюмень. При этом Казань заняла 13-е место, а Калининград — 17-е.

Рейтинг самых востребованных зарубежных городов возглавляет Ереван. За ним следуют Стамбул, Минск и Баку.

«Традиционно россияне планируют поездки в майские заблаговременно: пиковые значения по покупкам на праздники этого года в разделе "Тревел" сайта СберСпасибо случились еще в июле-августе 2021-го и в начале апреля 2022-го. Что касается способа путешествий, мы отмечаем, что порядка 48 процентов списаний бонусов в разделе пришлось на авиапокупки, а 47 процента списаний — на приобретение ж/д билетов. Также в этом году мы прогнозируем увеличение доли бронирования отелей в связи с уходом ряда иностранных игроков», — рассказал Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, гендиректор программы лояльности СберСпасибо.

Чтобы воспользоваться бонусами от СберСпасибо для покупки билетов или бронирования отелей, нужно оформлять заказы в приложении или на сайте программы в разделе «Тревел». При оформлении заказа необходимо указать количество бонусов или миль для списания. Участники могут покрыть до 99 процентов стоимости покупки бонусами.

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Татьяна Романова
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