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ВСУ обстреляли из миномета КПП в Брянской области

СКР сообщил, что ВСУ произвели 50 минометных выстрелов по КПП в Брянской области

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 25 апреля произвели произвели 50 минометных выстрелов по КПП в Брянской области, также обстреляны три села в Брянской и Белгородской областях, начато расследование. Об этом сообщает во вторник, 26 апреля, Telegram-канал Следственного комитета России (СКР).

«Вечером 25 апреля украинскими военнослужащими произведено более 50 минометных выстрелов по пропускному пункту Троебортное в Брянской области. В результате была повреждена опора линии электропередач», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, были совершены нападения украинских военных на территорию Белгородской области. Были обстреляны село Головчино Грайворонского городского округа и село Журавлевка.

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Следователи осмотрели места происшествий. В данный момент принимаются меры по установлению причастности лиц для привлечения их к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях — мужчине и женщине — в результате обстрела села Журавлевка со стороны ВСУ. По его словам, женщину выпишут в течение семи дней после стабилизации, а мужчине предстоит оперативное лечение для восстановления костей предплечья.

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Алина Гончарова
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