Раскрыто состояние пострадавших при обстреле со стороны Украины россиян

Пострадавшему при обстреле ВСУ жителю Белгородской области предстоит восстановить кости

Мужчине, который пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Журавлевка, предстоит оперативное лечение. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле пострадали двое жителей: женщина и мужчина. По словам главы региона, женщину выпишут в течение семи дней после стабилизации.

«Мужчине предстоит оперативное лечение для восстановления костей предплечья. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо», — добавил Гладков.

Также он отметил, что всех пострадавших отправят на реабилитацию в санатории Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось об обстреле Украиной белгородского села Журавлевка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи.