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Раскрыто состояние пострадавших при обстреле со стороны Украины россиян

Пострадавшему при обстреле ВСУ жителю Белгородской области предстоит восстановить кости

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Мужчине, который пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Журавлевка, предстоит оперативное лечение. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При обстреле пострадали двое жителей: женщина и мужчина. По словам главы региона, женщину выпишут в течение семи дней после стабилизации.

«Мужчине предстоит оперативное лечение для восстановления костей предплечья. Врачи в больнице самые лучшие, все необходимые медикаменты есть. Поэтому уверен, что все будет хорошо», — добавил Гладков.

Также он отметил, что всех пострадавших отправят на реабилитацию в санатории Кавказских Минеральных Вод.

Ранее сообщалось об обстреле Украиной белгородского села Журавлевка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи.

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Никита Абрамов
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