Грузия отказалась признавать события в Буче геноцидом

Власти Грузии отказались рассматривать резолюцию о признании событий в Буче геноцидом

Правящая партия в парламенте Грузии «Грузинская мечта» отказалась рассматривать инициативу оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) о признании гибели мирных жителей в Буче актом геноцида со стороны России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя партии Ираклия Кобахидзе.

Депутаты от ЕНД подготовили проект внешнеполитической резолюции, выражающий солидарность с киевскими властями и предполагающий публичное осуждение действий России на занятых территориях Украины.

По словам Кобахидзе, такие предложения являются провокационными и предполагают подрыв безопасности страны. «Все инициативы направлены на одно — чтобы разбушевать в Грузии второй фронт», — заявил Кобахидзе.

В начале апреля украинские власти выступили с заявлением, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили серию военных преступлений против мирных жителей. В частности, они заявили, что обнаружили множество тел погибших гражданских в городе Буча и обвинили ВС России в массовых убийствах.

Министерство обороны России опровергло эти заявления, назвав произошедшее спланированной провокацией. Позже президент РФ Владимир Путин сравнил произошедшее с фейками о химоружии в Сирии.