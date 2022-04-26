Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин высказался о ситуации в Буче

Президент Путин заявил, что армия России не имеет отношения к событиям в украинской Буче

Фото: Anna Voitenkoukrinform / Globallookpress.com

Российская армия не имеет отношения к событиям в украинской Буче. Об этом высказался президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — подчеркнул глава государства. По его словам, после договоренностей в рамках российско-украинских переговоров, которые прошли в Турции, Москва столкнулась с провокацией в Буче.

В начале апреля власти Украины заявили, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили серию военных преступлений против мирных жителей. Они сообщили, что нашли множество тел погибших гражданских в городе Буча и обвинили ВС России в массовых убийствах.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли эти заявления, назвав произошедшее спланированной провокацией. Позже президент России Владимир Путин сравнил произошедшее с фейками о химоружии в Сирии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Модель раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками
Названы главные бреши в защите российских детсадов и школ от нападений
Путин указал генсеку ООН на проблемы на Украине после переворота в 2014 году
Путин дал совет Валиевой
Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР
Названы главные страхи ипотечников
В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»
Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы
Стюардесса дала советы по выбору практичной одежды для перелета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.