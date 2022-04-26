Путин высказался о ситуации в Буче

Президент Путин заявил, что армия России не имеет отношения к событиям в украинской Буче

Российская армия не имеет отношения к событиям в украинской Буче. Об этом высказался президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, и что за люди работали над этим», — подчеркнул глава государства. По его словам, после договоренностей в рамках российско-украинских переговоров, которые прошли в Турции, Москва столкнулась с провокацией в Буче.

В начале апреля власти Украины заявили, что российские войска во время боев на территории Киевской области совершили серию военных преступлений против мирных жителей. Они сообщили, что нашли множество тел погибших гражданских в городе Буча и обвинили ВС России в массовых убийствах.

В Минобороны РФ, в свою очередь, опровергли эти заявления, назвав произошедшее спланированной провокацией. Позже президент России Владимир Путин сравнил произошедшее с фейками о химоружии в Сирии.