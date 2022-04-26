Минэнерго Болгарии: «Газпром» прекратит поставки газа в Болгарию с 27 апреля

Российский «Газпром» предупредил болгарскую компанию «Булгаргаз» о том, что с 27 апреля прекращает поставки сжиженного природного газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минэнерго Болгарии.

«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — сказано в заявлении.

Ранее польская нефтегазовая компания PGNiG отказалась платить за российский газ в рублях, как того требует Москва. Кроме того, компания считает остановку поставок природного газа из России нарушением действующего контракта с «Газпромом». «При этом компания оставляет за собой право предъявлять претензии в связи с вышеуказанной остановкой поставок природного газа и будет использовать для этой цели все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений», — отмечается в сообщении.