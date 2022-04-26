Россияне массово засобирались на отдых в популярную европейскую страну

Российские туроператоры зафиксировали всплеск бронирований туров в Италию

Российские туристы массово засобирались на отдых в Италию — в апреле туроператоры зафиксировали всплеск бронирований в популярную европейскую страну среди отечественных путешественников. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты отмечают, что это направление остается популярным у россиян, несмотря на отключение российских карт Visa и Mastercard от обслуживания за рубежом, а также отсутствие прямых рейсов из России. По сведениям туроператора PAC Group, количество бронирований туров в Италию заметно растет с середины апреля. Это связывают с возможностью получить визу и со смягчением COVID-ограничений — сейчас для посещения республики туристам достаточно сдать ПЦР-тест.

Уточняется, что желающим посетить Италию предлагают добраться до страны с пересадкой в Белграде, Дубае или Стамбуле. Кроме того, в туротрасли отмечают, что обычно путешественники предпочитают туры на одну-две недели, в основном выбирая поездки в Венецию, Верону, Рим, Флоренцию. Вторые по популярности — курортные туры в Римини, на Сицилию или Сардинию.

Например, тур с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле с питанием полупансион на семью из двух взрослых и ребенка обойдется в 283 тысячи рублей.

2 марта стало известно, что Италия возобновила выдачу туристических виз россиянам.