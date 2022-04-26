Samsung нашла способ сделать смартфоны дешевле

The Elec: Samsung произведет 70 миллионов смартфонов в Китае ради экономии

Samsung ради экономии отдаст производство некоторых моделей смартфонов китайским партнерам. Об этом сообщает корейской издание The Elec.

Как стало известно источникам, Samsung нашла способ сделать производство телефонов дешевле. Компания намерена чаще использовать метод JDM и передать право на сборку недорогих смартфонов китайским поставщикам. Метод JDM (Japanese Domestic Market) появился в Японии, в широком смысле он означает, что иностранная компания производит свое оборудование силами местных предприятий, часто оно не имеет аналогов мире.

Опрошенные изданием аналитики объяснили, что на рынке дешевых девайсов присутствует жесткая конкуренция, также прибыль от продажи бюджетных смартфонов относительно низкая. В этой связи Samsung будет производить некоторые доступные аппараты силами китайских компаний Wingtech и Huaqin. Это касается моделей Galaxy A03, A03s, A03 Core, A04 и A22 5G. Уточняется, что компания планировала выпустить в 2022 году с помощью партнеров 50 миллионов гаджетов — сейчас объемы заказа увеличились на 20 миллионов единиц.

«Трудно обеспечить рентабельность недорогих телефонов, потому что цена за единицу деталей низка», — прокомментировал новость представитель Samsung. Журналисты выяснили, что один из главных конкурентов корейской корпорации — компания Apple, в свою очередь, увеличила производство дорогих моделей iPhone.

Ранее аналитики CIRP назвали самый популярный смартфон Apple на рынке в марте. Им оказался iPhone 13, доля которого в экосистеме американского бренда составила 38 процентов.