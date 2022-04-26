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Режиссер «Чужого» поссорился с церковью из-за Кремля

Режиссер Ридли Скотт поссорился с церковью из-за желания превратить собор в Кремль
Ридли Скотт

Ридли Скотт. Фото: Hubert Boesl / Globallookpress.com

Британский режиссер Ридли Скотт поссорился с католической церковью из-за своего нового фильма о Наполеоне Бонапарте. Создатель картины «Чужой» хотел снимать новую ленту в Вестминстерском соборе, превратив его в Московский Кремль, передает The Mirror.

Продюсеры фильма заранее договорились о съемках в храме, но не получили разрешение от представителей церкви задекорировать его под Кремль. Желание съемочной группы показалось церкви проблематичным на фоне вхождения российских войск на территорию Украины, и Скотту запретили использовать собор в качестве съемочной площадки.

Съемочной группе пришлось отказаться от сложных декораций, заменив их компьютерной графикой. Источники издания сообщают, что CGI-эффекты обойдутся создателям фильма в 635 тысяч долларов (47 миллионов рублей).

В 2021 году британская певица Дуа Липа начала масштабный ремонт в своем доме в Лондоне и возмутила защитников природы. Активисты выступили против и вырубки деревьев и сноса пристройки к дому артистки, так как она находится близко к ручью, который протекает под землей. Они заявили, что ремонт нанесет ущерб территории вокруг здания.

Александра Качан
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