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Объяснена неправильная форма кратеров на Марсе

В НАСА назвали оползни причиной продолговатой формы кратеров на Марсе

Фото: NASA / JPL-Caltech / UArizona

Астрономы предложили объяснение, почему некоторые кратеры на Марсе имеют неправильную форму. Причиной специалисты называют оползни. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Большинство кратеров имеют круглую форму из-за выброса материала во всех направлениях в результате удара. Сложные кратеры, с другой стороны, представляют собой большие кратеры со сложными характеристиками, такими как террасы, центральные пики, а также края и стены со различными рельефными особенностями. Они могут возникать из-за астероидов, ударяющихся о поверхность Марса под очень острым углом

Исследователи НАСА проанализировали продолговатые кратеры в марсианском регионе Noachis Terra с помощью камеры HiRISE на орбитальном аппарате Mars Reconnaissance Orbiter. Они полагают, что неправильная форма возникла из-за того, что большие объемы пород в северо-восточной и северо-западной части кратера соскользнули на дно ввиду оползней.

HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) — камера, установленная на борту космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter для изучения Марса. С момента прибытия на орбиту Красной планеты в 2006 году она уже сделала сотни тысяч снимков поверхности Марса в высоком разрешении.

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Александр Еникеев
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