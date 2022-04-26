Знакомая подозреваемого в убийстве в детсаду под Ульяновском рассказала о нем

Знакомая устроившего стрельбу в детсаду под Ульяновском заявила, что его обижали с детства

Бывшая одноклассница мужчины, который устроил стрельбу в детсаду под Ульяновском, рассказала о нем. По ее словам, подозреваемого в убийстве с детства обижали, сообщает «Газета.Ru».

Знакомая рассказала, что у мужчины была неполная семья. «Он не любил общаться. Он ни с кем не дружил, с ним тоже никто не дружил. Его постоянно встречала и провожала какая-то женщина, возможно, мать, возможно, бабушка», — вспомнила женщина.

Она отметила, что у него всегда было сопровождение, он никогда нигде не ходил один. В драки он не лез, а когда его начинали обижать, то сразу же убегал.

«Ну обижали, да, задирали. Он был не как все: не очень хорошо одет, каких-то вещей не было», — добавила бывшая одноклассница.

О стрельбе в детском саду, который находится в поселке Вешкайма Ульяновской области, стало известно 26 апреля. По предварительным данным, неизвестный убил няню и двух детей, после чего покончил с собой.