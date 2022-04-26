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Мать потеряла надежду увидеть свое платье на невестах сыновей из-за их полноты

Daily Star: мать пристыдила невест сыновей за лишний вес и нарвалась на критику в сети

Фото: Unsplash

Жительница Лас-Вегаса выставила на продажу свое свадебное платье из прошлого века, потеряв надежду увидеть в нем невест своих сыновей. Об этом сообщает Daily Star.

Женщина разместила объявление в одном из сообществ на Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором охарактеризовала платье как «почти новое и профессионально упакованное». За наряд, надетый единожды в 1994 году, продавец запросила 618 фунтов стерлингов (приблизительно 59 тысяч рублей).

В ответ на вопрос одного из потенциальных покупателей о причине продажи наряда автор поста пристыдила своих сыновей за выбор слишком полных партнерш и из-за этого нарвалась на критику в сети. «Я всегда мечтала, чтобы кто-то из невесток надел это платье, поэтому я хранила его годами. Мои мальчики женились на девушках с лишним весом, следовательно, мои внучки тоже будут страдать полнотой», — объяснила мать.

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Как сообщает издание, публикация набрала тысячи негативных комментариев от пользователей сети. «Я бы намеренно поправилась на десять килограммов, чтобы не надевать его», «Надеюсь она продаст его и потратит деньги на помощь, в которой она явно нуждается», «Мне жаль всех, кто когда-либо взаимодействовал с этой женщиной», — писали юзеры.

Ранее в апреле невеста попросила родственников помочь ей с выбором подвенечного наряда и разочаровалась в их поведении. Девушка призналась, что долгое время не могла подобрать платье, так как чувствовала себя неловко в свадебных салонах. Присутствие семьи во время примерки лишь усугубило ситуацию: мать раскритиковала дочь за лишний вес и довела до слез.

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Карина Черных
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