Появились кадры последствий обстрелов Белгородской области Украиной

Глава Белгородской области Гладков показал кадры последствий обстрелов региона Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале показал кадры последствий обстрела поселков Журавлевка и Нехотеевка Украиной.

Гладков рассказал подписчикам, что осколки снарядов повредили крыши, окна и заборы жилых домов, а также личные автомобили жителей сел и помещения амбаров.

«Проводим обследования и замеры. Как только здесь будет спокойная обстановка, поможем все восстановить», — пообещал губернатор.

Гладков отметил, что призвал жителей сел эвакуироваться, однако некоторые из них категорически отказываются.

Ранее сообщалось об обстреле Украиной белгородского села Журавлевка. В результате атаки пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи.

