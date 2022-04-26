«Радио Свобода» пригрозили новыми штрафами в России

«Радио Свобода» грозит штраф размером 240 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Организации «Радио Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) пригрозили новыми штрафами в России за отказ удалить запрещенный в стране контент. О протоколах в отношении радиостанции сообщает ТАСС.

«В судебный участок № 423 мирового суда Тверского района Москвы поступили 60 протоколов в отношении ООО "Радио "Свободная Европа/Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем ресурса информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили агентству в пресс-службе Тверского районного суда в Москве.

Уточняется, что часть протоколов связана с материалами о спецоперации на Украине. Некоторые из протоколов будут рассмотрены 28 апреля. Всего компании грозит штраф в размере 240 миллионов рублей.

25 апреля сообщалось, что в суд поступил еще 31 протокол в отношении «Радио Свобода». Общая сумма штрафа, который грозил организации, тогда составила 188 миллионов рублей.

6 марта стало известно, что «Радио Свобода» приостановило работу на территории России. В организации заявили, что местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Ее представители также обвинили полицию в давлении на журналистов.

Перед этим Федеральная налоговая служба подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода».