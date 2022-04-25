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Радио «Свобода» пригрозили в России многомиллионным штрафом

Радио «Свобода» пригрозили штрафом в 188 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Радиостанции «Свобода» (внесена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента) пригрозили в России многомиллионным штрафом за отказ удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебного участка № 423 мирового суда.

«В суд поступил еще 31 протокол об административном правонарушении, которые составлены в отношении ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»)», — рассказали в пресс-службе. Отмечается, что по каждому из протоколов СМИ грозит до четырех миллионов рублей штрафа.

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Представители суда также напомнили, что ранее в инстанцию поступили еще 16 протоколов в отношении радиостанции по той же статье. «Таким образом, всего ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" может быть оштрафовано на 188 миллионов рублей», — уточнили они.

6 марта сообщалось, что «Свобода» приостановила работу на территории России. В пресс-службе радиостанции заявили, что причиной стало инициирование налоговыми органами процедуры банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Также представители СМИ обвинили полицию в давлении на сотрудников радио.

Перед этим стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск в Арбитражный суд Москвы с требованием признать банкротом компанию, владеющую радиостанцией «Свобода». Сумма задолженности не раскрывалась.

Радио «Свобода» была внесена в список СМИ-иноагентов в феврале 2020 года.

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Евгения Наумова
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