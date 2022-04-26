Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китайская компания объявила об уходе из России

Китайский производитель дронов DJI объявил о временном уходе из России

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайский производитель дронов DJI объявил о приостановке деятельности в России и временном уходе из страны. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

«Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами относительно временной приостановки деловых операций на затронутых [этим решением] территориях», — говорится в сообщении.

Помимо России, DJI приостанавливает деятельность на Украине. Ранее компанию обвиняли в том, что ее оборудование используется российскими военными во время спецоперации в этой стране. Из-за этого некоторые немецкие торговые сети сняли продукцию DJI с продажи.

«Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей», — отмечается в заявлении DJI. Также там говорится, что правила распространения техники DJI обязуют дистрибьюторов не продавать ее для использования в боевых действиях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Модель раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками
Названы главные бреши в защите российских детсадов и школ от нападений
Путин указал генсеку ООН на проблемы на Украине после переворота в 2014 году
Путин дал совет Валиевой
Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР
Названы главные страхи ипотечников
В России завершили ремонт «Ярослава Мудрого»
Доктор Мясников предупредил об опасности соленой рыбы
Стюардесса дала советы по выбору практичной одежды для перелета
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.