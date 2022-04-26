Китайская компания объявила об уходе из России

Китайский производитель дронов DJI объявил о временном уходе из России

Китайский производитель дронов DJI объявил о приостановке деятельности в России и временном уходе из страны. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

«Мы взаимодействуем с клиентами, партнерами и другими заинтересованными сторонами относительно временной приостановки деловых операций на затронутых [этим решением] территориях», — говорится в сообщении.

Помимо России, DJI приостанавливает деятельность на Украине. Ранее компанию обвиняли в том, что ее оборудование используется российскими военными во время спецоперации в этой стране. Из-за этого некоторые немецкие торговые сети сняли продукцию DJI с продажи.

«Мы не поддерживаем любое использование наших продуктов, которое наносит ущерб жизни, правам или интересам людей», — отмечается в заявлении DJI. Также там говорится, что правила распространения техники DJI обязуют дистрибьюторов не продавать ее для использования в боевых действиях.