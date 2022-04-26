Александровский грабен под Волгоградом получил охранную зону

Александровский грабен в Дубовском районе Волгоградской области получил охранную зону. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале региона.

Как уточняет «Комсомольская правда», указом введены ограничения для отдыхающих и запрет на движение автомобилей вне дорог. Так, туристам нельзя разбивать стоянку, устраивать привал, устанавливать палатку и разводить костры, а также ездить на машине вне дорог общего пользования и парковать автомобили на время прогулки. Для предупреждения посетителей будут установлены шлагбаумы, указатели и знаки.

Охранной зоной для Александровского грабена стал участок площадью 1,92 гектара. В частности, там запрещено пахать, пасти, прогонять скот, добывать полезные ископаемые и жечь траву. Также там нельзя выбрасывать отходы и мусор в любом виде. Под запретом также будет любая деятельность, которая может привести к уничтожению краснокнижных животных и растений в зоне шириной от 8 до 12 метров вдоль Волгоградского водохранилища.

Ранее сообщалось, что заповедник «Командорский» в Камчатском крае получит новый статус и будет преобразован в национальный парк. Новый статус позволит выделить на территории «особую зону, где коренные народы — командорские алеуты — смогут вести <…> рыболовство, охоту, собирательство растений, заниматься художественными промыслами и ремеслами без получения каких-либо разрешений».