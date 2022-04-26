Россиянам раскрыли стоимость проезда до курортов Греции в условиях санкций

TourDom: стоимость перелета в Грецию с пересадкой в Ереване начинается от 60 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам стоимость проезда до курортов Греции в условиях западных санкций. Об этом пишет информационный портал TourDom.

«Мы видим, что спрос потихоньку растет. У нас заказывают размещение и просят подобрать подходящие авиабилеты. Некоторые делают это самостоятельно», — заявил управляющий директор «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис и отметил, что росту интереса способствует снятие страной большинства коронавирусных ограничений, а также стабильная выдача туристических виз.

Быстрее всего добраться до курортов Греции можно на самолете с пересадками в Ереване и Стамбуле, время в полете — 9-13 и семь часов соответственно. Стоимость перелета в первом случае начинается от 60 тысяч рублей, во втором — от 210 тысяч рублей в обе стороны.

Также есть возможность долететь до Афин через Дубай или Белград, однако туроператоры не рекомендуют пользоваться подобными маршрутами из-за слишком долгого времени в пути — от 14 часов.

Некоторые туристы ради экономии готовы проделывать более оригинальные маршруты: из Москвы на самолете долетают до Бодрума и оттуда на пароме отплывают на ближайшие острова Эгейского моря — Кос и Родос. Билет авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Москва — Бодрум — Москва стоит 97 тысяч рублей на человека, на паром до Коса можно приобрести проездные документы за 2,3 тысячи рублей в обе стороны.

Ранее власти Греции анонсировали отмену всех ограничений на въезд иностранных туристов, в том числе россиян, с 1 мая. Согласно новым правилам, путешественники вне зависимости от статуса вакцинации больше не должны сдавать ПЦР- или антиген-тест перед поездкой, а также проходить по прилете экспресс-исследование на COVID-19.