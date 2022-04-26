Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Врач перечислила проявляющиеся на руках серьезные заболевания

Кардиолог Львовская: потливость и бледность рук могут говорить о серьезных заболеваниях

Фото: Jon Tyson / Unsplash

Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская перечислила проявляющиеся на руках симптомы серьезных заболеваний. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что внимание к этим симптомам может помочь предупредить развитие болезни.

Чрезмерная потливость ладоней может свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы, объясняет доктор: у такого пациента вырабатывается слишком много гормонов в крови, обменные процессы ускоряются, что негативно сказывается на организме.

Бледность и сухость ладоней, в свою очередь указывают на снижение функции щитовидной железы, продолжает врач. Шелушащаяся кожа на руках, добавляет она, свидетельствует о недостатке витаминов и повышении содержания сахара в крови.

Пожелтение кожи рук, говорит Львовская, указывает на заболевания печени и желчных путей. О заболеваниях печени или интоксикации организма говорит и покраснение ладоней.

Материалы по теме:
«Доживу до 180 лет, если выживу» Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Доживу до 180 лет, если выживу»Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
8 февраля 2019
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал» Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
7 марта 2019

Если ладони увеличились, это может говорить о наличии опухолей гипофиза, нижнего мозгового придатка, утверждает кардиолог. Гипофиз, напоминает она, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Онемение пальцев и тремор, в свою очередь, намекают на неврологические нарушения, добавляет Львовская.

Утолщение в области дистальных межфаланговых суставов, продолжает специалист, может свидетельствовать о развитии узелковой формы остеоартроза, а деформация суставов может быть следствием ревматоидного или псориатического остеоартроза, указывать на подагрический артрит. Утолщения на концах пальцев в виде «барабанных палочек» и ногти, принимающие вид «циферблатов», могут говорить о проблемах с легкими и сердцем, заключила врач.

Ранее канадские ученые из Альбертского университета выявили истинное значение наследственности в риске развития рака. Факторы возникновения онкологических заболеваний специалисты подразделяют на три группы: рак как генетическое заболевание, экспосом (все, чему подвергается тело на протяжении всей жизни), и заболевание с точки зрения метаболического заболевания.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
США предрекли России рекордные доходы от экспорта нефти
Российские военные применили новый вид маскировки на Украине
Антонов обвинил США в стремлении нанести максимальный ущерб России
В России захотели создать национальную библиотеку шрифтов
В Белгородской области снова обстреляли приграничное село
Россиянка отдохнула в Хургаде и описала курорт словами «никакой цивилизации»
Россияне вспомнили работу популярного казино в центре Москвы
Посольство РФ отметило прогресс в точке зрения СМИ США по Украине
Врач перечислила проявляющиеся на руках серьезные заболевания
Мужчина собрался жениться на тройняшках и пожаловался на бывших возлюбленных
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.