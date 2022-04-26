Врач перечислила проявляющиеся на руках серьезные заболевания

Кардиолог Львовская: потливость и бледность рук могут говорить о серьезных заболеваниях

Ревматолог-кардиолог Виктория Львовская перечислила проявляющиеся на руках симптомы серьезных заболеваний. В беседе с «Пятым каналом» она рассказала, что внимание к этим симптомам может помочь предупредить развитие болезни.

Чрезмерная потливость ладоней может свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы, объясняет доктор: у такого пациента вырабатывается слишком много гормонов в крови, обменные процессы ускоряются, что негативно сказывается на организме.

Бледность и сухость ладоней, в свою очередь указывают на снижение функции щитовидной железы, продолжает врач. Шелушащаяся кожа на руках, добавляет она, свидетельствует о недостатке витаминов и повышении содержания сахара в крови.

Пожелтение кожи рук, говорит Львовская, указывает на заболевания печени и желчных путей. О заболеваниях печени или интоксикации организма говорит и покраснение ладоней.

Если ладони увеличились, это может говорить о наличии опухолей гипофиза, нижнего мозгового придатка, утверждает кардиолог. Гипофиз, напоминает она, вырабатывает гормоны, влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Онемение пальцев и тремор, в свою очередь, намекают на неврологические нарушения, добавляет Львовская.

Утолщение в области дистальных межфаланговых суставов, продолжает специалист, может свидетельствовать о развитии узелковой формы остеоартроза, а деформация суставов может быть следствием ревматоидного или псориатического остеоартроза, указывать на подагрический артрит. Утолщения на концах пальцев в виде «барабанных палочек» и ногти, принимающие вид «циферблатов», могут говорить о проблемах с легкими и сердцем, заключила врач.

Ранее канадские ученые из Альбертского университета выявили истинное значение наследственности в риске развития рака. Факторы возникновения онкологических заболеваний специалисты подразделяют на три группы: рак как генетическое заболевание, экспосом (все, чему подвергается тело на протяжении всей жизни), и заболевание с точки зрения метаболического заболевания.