Названа стоимость туров в популярные у россиян зарубежные страны для отдыха

АТОР: чартерный тур в Абхазию обойдется двоим туристам от 53,2 тысячи рублей

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали стоимость туров в популярные у отечественных туристов зарубежные страны для отдыха. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, дешевле всего россиянам обойдется путешествие весной и летом в Абхазию, поскольку с 20 мая до 2 октября доступны туры, сформированные на чартерных рейсах из Москвы в Сочи. Минимальная стоимость семидневной путевки в Гагры с проживанием в четырехзвездочном отеле начинается от 53,2 тысячи рублей на двоих.

Также доступные недельные туры можно приобрести в ОАЭ — цена путевки на двоих в Дубай с перелетом и размещением в гостинице категории три звезды стартует от 83 тысяч рублей. В Турции двое туристов могут отдохнуть за 95,8 тысячи рублей — в такую сумму входит перелет и проживание в трехзвездочном отеле.

Дороже ста тысяч обойдутся туры в Египет и Катар. Стоимость восьмидневного отдыха на двоих в Хургаде с размещением в «пятерке» стоит 133,7 тысячи рублей, в Дохе (Катар) — от 174,8 тысячи рублей. В странах СНГ, Азербайджане и Казахстане, можно провести отпуск от 174,8 и 201 тысячи рублей на двоих. В цену включен перелет и размещение в пятизвездочных гостиницах.

Ранее сообщалось, что Россия увеличила число авиарейсов с дружественными странами, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Китай, Узбекистан, Оман и Таджикистан. Так, отечественный перевозчик Utair сможет летать в Баку (Азербайджан) из Сочи, Грозного, Краснодара, Махачкалы и Минеральных вод.