В Калуге запустят цикл бесплатных пешеходных экскурсий по городу

В Калуге 29 апреля запустят цикл бесплатных экскурсий по старинной части города

В Калуге в апреле запустят цикл из 20 бесплатных пешеходных экскурсий по старинной части города. Организатором выступает туристско-информационный центр (ТИЦ) «Калужский край», передает RATA-News.

Так, первая экскурсия запланирована на 29 апреля. Все последующие будут проходить каждую пятницу до середины сентября. В рамках акции планируется осветить историю девяти улиц города — Дарвина, Луначарского, Воробьевской, Георгиевской, Суворова, Кутузова, Ленина, Театральной и Воскресенской.

Во время пеших прогулок экскурсоводы покажут всем желающим самые красивые места города, расскажут об особенностях архитектуры, исторических событиях и судьбах. «У нас в городе действительно много улиц, которые заслуживают внимания не только туристов, но и местных жителей, — рассказала руководитель ТИЦ «Калужский край» Татьяна Каледина. — Благодаря бесплатным пешеходным экскурсиям можно открыть для себя интересные места и узнать то, о чем не пишут в путеводителях».

Ранее сообщалось, что в Приморье запустят экскурсии на место раскопок древнего Стеклянухинского городища, они продлятся с июня до середины сентября. В начале туристического маршрута установят информационный стенд с картой территории городища и QR-кодом для скачивания бесплатного аудиогида.

