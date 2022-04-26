Известный актер рассказал об обморожении на съемках шоу в российском городе

Актер Красилов рассказал, что получил обморожение на съемках шоу «Приехали» для «Муз-ТВ»

Известный российский танцор, актер и ведущий шоу о путешествиях «Приехали» на телеканале «Муз-ТВ» Дмитрий Красилов рассказал, что получил обморожение на съемках программы. Историей об этом шоумен, также известный как «Пухляш из клипа Little Big», поделился в разговоре с изданием «Телепрограмма».

Красилов уточнил, что этот случай произошел с ним в Иркутске. «Мы снимали [выпуск] без перерывов четыре часа, уже под вечер, в самый мороз. (...) Когда я зашел в автобус погреться, то просто не чувствовал рук», — признался шоумен.

По словам ведущего, после инцидента команда проекта каждый день перед съемками помогала ему очень тепло одеваться. Он также назвал Иркутск городом, в котором было холоднее всего во время создания шоу.

Дмитрий Красилов прославился после участия в клипе группы Little Big на трек Uno, с которым коллектив собирался ехать на «Евровидение» в 2020 году. В комментариях к ролику многие зрители прозвали молодого человека «пухляшом». После этого в сети появилась петиция, призывающая Little Big взять танцора с собой на музыкальный конкурс.

Журнал Forbes в 2020 году включил Красилова в список номинантов для рейтинга 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Позже стало известно, что Little Big отказались от дальнейшего сотрудничества с танцором.