Проверки шахт после аварии на «Листвяжной» выявили тысячи нарушений

Генпрокурор Краснов: проверки шахт после ЧП на «Листвяжной» выявили три тысячи нарушений

После аварии на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области проверки шахт и других предприятий выявили тысячи нарушений. Об этом на ежегодном докладе в Совете Федерации сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов, его цитирует ТАСС.

По его словам, проверки показали, что «владельцы предприятий при попустительстве контролирующих органов грубо пренебрегали нормативными требованиями». Горняки были вынуждены работать без средств индивидуальной защиты, им приходилось не соблюдать режим труда и отдыха.

Генпрокурор уточнил, что всего в ходе проверок выявлено три тысячи нарушений закона, более 500 юридических и должностных лиц привлекли к административной ответственности. Генпрокуратура также занимается расследованием 20 уголовных дел, часть из которых коррупционной направленности, добавил он.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел 25 ноября 2021 года. В результате погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. К аварии на шахте могли привести отключение автоматической газовой защиты и фальсификация работы системы газового контроля. Кроме того, на шахте грубо нарушались правила безопасности, пояснили в Ростехнадзоре.